भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे पीटर नेवारो, एलन मस्क के एक्स ने किया बेनकाब

Wow. @elonmusk is letting propaganda into people's posts. That crap note below is just that. Crap. India buys Russia oil solely to profiteer. It didn't buy any before Russia invaded Ukraine. Indian govt spin machine moving high tilt. Stop killing Ukranians. Stop taking… https://t.co/Uj1NMUrVOM — Peter Navarro (@RealPNavarro) September 6, 2025

एक्स ने फैक्ट चेक करते हुए पर शुक्रवार को नवारो की पोस्ट के नीचे लगे नोट में लिखा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदता है, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए। यह किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। भारत कुछ टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका को भारत के साथ सेवाओं के व्यापार में अधिशेष है। अमेरिका खुद भी रूस से कुछ वस्तुएं आयात करता है, जो दोहरा रवैया दिखाता है।