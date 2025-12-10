दिल दहलाने वाला हादसा, चलती कार से टकराया विमान, वीडियो हुआ वायरल

Plane collided with moving car on highway in America : अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक छोटा विमान आपात स्थिति में हाईवे पर लैंड करने की कोशिश करते हुए एक चलती हुई कार से टकरा गया। लैंडिंग से पहले पायलट ने इंजन में दिक्कत की सूचना दी थी। विमान मेरिट आइलैंड से एक ट्रेनिंग फ्लाइट पर निकला था, लेकिन विमान के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया, जिससे पायलट को उसे पास के हाईवे पर उतारना पड़ा। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।



