ओमान में भारतीयों से बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी

मस्कट , गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (15:23 IST)
PM Modi in Oman : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओमान में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत, लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। ये तब हुआ है, जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी है।
 
पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए हैं और भारत की ग्रोथ 8 प्रतिशत से अधिक रही है। यानी भारत, लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। ये तब हुआ है, जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी है।

उन्होंने कहा कि आज हम एक परिवार की तरह इकट्ठा हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत में विविधता है, हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर आता है, हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है, हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। यही कारण है, हम भारतीय कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, हम विविधता का सम्मान करते हैं। हम वहां के कल्चर, वहां के नियम कायदों के साथ घुल मिल जाते हैं। ओमान में आज मैं यही होते हुए देख रहा हूं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत, दुनिया का पहला ऐसा देश है, जो चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचा है। इतना ही नहीं, हमने 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करने का कीर्तिमान बनाया है। अब भारत अपने गगनयान से पहला ह्यूमन स्पेस मिशन भी भेजने जा रहा है। वो समय भी दूर नहीं, जब अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी होगा।
 
उन्होंने कहा कि मुझे यहां आए हुए सिर्फ 30 मिनट हुए हैं, इन 30 मिनटों में भारत में यूपीआई से 14 मिलियन रियल-टाइम पेमेंट हुए हैं। भारत में बड़े-बड़े शोरूम से लेकर छोटे से छोटे वेंडर तक इस पेमेंट सिस्टम से जुड़े हुए हैं।
 
पीएम मोदी ने कहा कि भारत-ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46 हजार छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों के भी बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है।
