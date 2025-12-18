ओमान में भारतीयों से बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी

LIVE: PM Shri @narendramodi interacts with the Indian community in Muscat, Oman. https://t.co/AuOiKqrrzI — BJP (@BJP4India) December 18, 2025

उन्होंने कहा कि आज हम एक परिवार की तरह इकट्ठा हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत में विविधता है, हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन एक नया रंग लेकर आता है, हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है, हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। यही कारण है, हम भारतीय कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, हम विविधता का सम्मान करते हैं। हम वहां के कल्चर, वहां के नियम कायदों के साथ घुल मिल जाते हैं। ओमान में आज मैं यही होते हुए देख रहा हूं।