Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कोरोना महामारी आई, फिर युद्ध शुरू हुए और अब ऊर्जा संकट, PM मोदी ने दुनिया को किस बात को लेकर दी चेतावनी

PM मोदी की बड़ी चेतावनी: युद्ध और ऊर्जा संकट से दुनिया फिर गरीबी की ओर बढ़ सकती है

Advertiesment
PM Modi Warning
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sun, 17 May 2026 (08:52 IST) Updated Date: Sun, 17 May 2026 (08:55 IST)
google-news
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि यदि दुनिया में बढ़ते संकटों को जल्द नहीं रोका गया, तो पिछले कई दशकों में गरीबी हटाने के लिए हासिल की गई उपलब्धियां खत्म हो सकती हैं।
ALSO READ: भारत पर मंडरा रहा El Nino 2026 का खतरा, IMD ने कमजोर मानसून और सूखे की दी चेतावनी
नीदरलैंड्स के द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय कई नई चुनौतियों का सामना कर रही है। अपने पांच देशों के यूरोपीय दौरे के दूसरे चरण में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट ने पूरी दुनिया को कठिन दौर में पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “पहले कोरोना महामारी आई, फिर युद्ध शुरू हुए और अब ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। यह दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बनता जा रहा है।”
ALSO READ: Pakistan में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता, भारत में बढ़े दाम, जानिए दोनों देशों में कितना फर्क
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन परिस्थितियों को तेजी से नहीं बदला गया, तो बीते कई दशकों की उपलब्धियां बह जाएंगी और दुनिया की बड़ी आबादी फिर से गरीबी में धकेल दी जाएगी।
 

लोगों से की मितव्ययिता अपनाने की अपील

 
यूरोप दौरे से कुछ दिन पहले हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से स्वैच्छिक मितव्ययिता अपनाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जहां संभव हो लोग घर से काम करें, विदेश यात्राएं सीमित करें और सोने की खरीद कम करें।
 
उन्होंने ईंधन बचाने और विदेशी मुद्रा की बचत को 'देशभक्ति' से जोड़ते हुए सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और उर्वरकों के सीमित उपयोग पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय वर्क फ्रॉम होम सामान्य बात बन गई थी और अब सरकार ऐसे व्यवहारिक बदलावों को मांग प्रबंधन के एक अल्पकालिक उपाय के रूप में देख रही है।
 
उन्होंने कहा कि हमें केवल उतना ही उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए जितनी जरूरत हो, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और युद्ध संकटों के दुष्प्रभाव कम किए जा सकें। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Pakistan में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता, भारत में बढ़े दाम, जानिए दोनों देशों में कितना फर्क

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels