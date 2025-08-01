इमरान खान की आंखें हुईं खराब, अस्‍पताल ले जाने की तैयारी, क्या कहती है मेडिकल रिपोर्ट?

Imran Khan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जेल में इलाज न मिलने से उनकी आंखों की रोशनी को स्थाई नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक, उन्हें जल्द ही इस्लामाबाद के किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया जा सकता है। सरकारी और निजी डॉक्टरों की एक संयुक्त टीम उनकी जांच शुरू कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 तक उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल सामान्य थी।





इसके बाद उन्होंने अदियाला जेल प्रशासन से धुंधला दिखने और नजर कमजोर होने की शिकायत की, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिला।





कोर्ट ने 16 फरवरी तक अपने ऑर्डर का पालन करने को कहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें तोशखाना-II मामले में इमरान खान की सजा को सस्पेंड करने और मेडिकल आधार पर उन्हें बेल पर रिहा करने की मांग की गई है।

