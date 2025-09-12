चार्ली किर्क की हत्या मामले में संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया : डोनाल्ड ट्रंप

Charlie Kirk's murder case : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि चार्ली किर्क हत्याकांड में संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि एक मंत्री, जो कानून प्रवर्तन से जुड़े हैं, ने संदिग्ध को अधिकारियों के हवाले कर दिया है। ट्रंप ने कहा, उसके एक बेहद करीबी व्यक्ति ने कहा, ‘यह वही है’। किर्क की बुधवार को केवल एक गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि यह एक लक्षित हमला था और यूटा के गवर्नर ने इसे राजनीतिक हत्या बताया।

ट्रंप ने शुक्रवार सुबह फॉक्स न्यूज चैनल पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान घोषणा करते हुए कहा, अति यकीन के साथ, हमने उसे पकड़ लिया है। ट्रंप ने कहा कि एक मंत्री, जो कानून प्रवर्तन से जुड़े हैं, ने संदिग्ध को अधिकारियों के हवाले कर दिया है। ट्रंप ने कहा, उसके एक बेहद करीबी व्यक्ति ने कहा, ‘यह वही है’।

किर्क की बुधवार को केवल एक गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बारे में पुलिस ने कहा कि यह एक लक्षित हमला था और यूटा के गवर्नर ने इसे राजनीतिक हत्या बताया। किर्क गैर-लाभकारी राजनीतिक संगठन ‘टर्निंग पॉइंट यूएसए’ के सह-संस्थापक थे और ट्रंप के करीबी सहयोगी थे।

अधिकारियों ने घटनास्थल के पास से एक उच्च-शक्ति वाली राइफल बरामद की थी और कहा था कि गोलीबारी के बाद शूटर छत से कूदकर जंगल की ओर भाग गया। गोलीबारी के समय किर्क यूटा वैली विश्वविद्यालय में टर्निंग पॉइंट द्वारा आयोजित एक परिचर्चा में बोल रहे थे। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया जहां कुछ घंटों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

संघीय जांचकर्ताओं और राज्य के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को उस व्यक्ति की तस्वीरें और वीडियो जारी किए थे जिसे वे जिम्मेदार मानते हैं। किर्क को उस समय गोली मारी गई जब वह ओरेम स्थित यूटा वैली विश्वविद्यालय के एक प्रांगण में एकत्रित भीड़ को संबोधित कर रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि 7,000 से अधिक सुराग और सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों ने अभी तक सार्वजनिक रूप से संदिग्ध का नाम नहीं बताया है और न ही इस हत्या के पीछे का कोई कारण बताया है। किर्क द्वारा सामाजिक मुद्दों पर भाषण देते समय दिनदहाड़े किए गए इस हमले के भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।

वीडियो में किर्क, जिन्होंने युवा रिपब्लिकन मतदाताओं को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी, एक हाथ में माइक्रोफोन लेकर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी अचानक गोली चलने की आवाज़ आती है। किर्क अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, जबकि उनकी गर्दन के बाईं ओर से खून बह रहा है। स्तब्ध दर्शक चीखने-चिल्लाने लगते हैं, फिर लोग भागने लगते हैं।

हमलावर के बारे में जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि वह कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं के उम्र का होने के कारण परिसर की भीड़ में घुलमिल गया था। अधिकारियों ने कहा कि छत से एक गोली चलाई थी। साल्ट लेक सिटी में शीर्ष एफबीआई एजेंट रॉबर्ट बोहल्स ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि यह एक लक्षित घटना थी। ट्रंप के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने भी हिंसा की निंदा की है। ट्रंप ने कहा कि वह किर्क को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम’ से सम्मानित करेंगे। (इनपुट एजेंसी)

