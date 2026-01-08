rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रंप का बड़ा फैसला, 66 अंतरराष्‍ट्रीय संगठनों से अलग होगा अमेरिका

Advertiesment
हमें फॉलो करें donald trump

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (07:44 IST)
Trump news in hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि अमेरिका 66 अंतरराष्‍ट्रीय संगठनों से अलग होगा। व्हाइट हाउस के अनुसार, ये संगठन अमेरिका के हित में काम नहीं करते थे। 
 
व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, आज, राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर साइन किए, जिसमें 66 इंटरनेशनल संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का निर्देश दिया गया है, जो अब अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करते हैं, जिसमें 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संगठन और 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं शामिल हैं।
 
व्हाइट हाउस के अनुसार, ये संगठन कट्टरपंथी जलवायु नीतियों, वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक शक्ति के साथ टकराव पैदा करते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने उन संगठनों की कोई सूची जारी नहीं की है जिनसे अमेरिका अलग होने जा रहा है।
 
गौरतलब है कि ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिकी अनुदान में कटौती करने, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ अमेरिकी भागीदारी को रोकने और संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को से बाहर निकलने की कोशिश की है। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर निकलना चाहते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश का निधन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels