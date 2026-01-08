व्हाइट हाउस के अनुसार, ये संगठन कट्टरपंथी जलवायु नीतियों, वैश्विक शासन और वैचारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक शक्ति के साथ टकराव पैदा करते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने उन संगठनों की कोई सूची जारी नहीं की है जिनसे अमेरिका अलग होने जा रहा है।
AMERICA FIRST— The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026
Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:
35-non UN organizations
31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N