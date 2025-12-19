Hanuman Chalisa

रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (19:05 IST)
Russian President Vladimir Putin : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार है लेकिन वह यूरोप के दबाव में आकर पीछे हट रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में शांति समझौते की संभावना बनी थी, लेकिन यूक्रेन ने आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। पुतिन ने साफ किया कि यूरोप के आगे किसी भी कीमत पर रूस नहीं झुकेगा। पुतिन ने संकेत दिए कि डोनेस्क को लेकर रूस जल्द बड़ी सफलता हासिल कर सकता है।

पुतिन ने साफ किया कि यूरोप के आगे किसी भी कीमत पर रूस नहीं झुकेगा। पुतिन ने कहा कि युद्ध के मैदान में रूस की स्थिति मजबूत है। पुतिन ने दावा किया कि रूसी सेना ने कई ऐसे लक्ष्य हासिल किए हैं, जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुतिन ने संकेत दिए कि डोनेस्क को लेकर रूस जल्द बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को एक टैलेंटेड आर्टिस्ट बताया।

पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौता नहीं चाहता है। वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करना चाहता है। पुतिन ने कहा, मैं इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीकों से खत्म करने के लिए तैयार और इच्छुक हूं, लेकिन कोई भी शांति समझौता उन्हीं शर्तों पर होगा, जिनका मैंने जून 2024 में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने भाषण में जिक्र किया था।
पुतिन ने कहा कि उस समय मैंने साफ कहा था कि यूक्रेन को डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों से अपनी पूरी सेना हटानी होगी और नाटो में शामिल होने की योजना छोड़नी होगी। उल्‍लेखनीय है कि राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन हर साल के आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में पुतिन पत्रकारों और आम नागरिकों के सवालों का जवाब दे रहे थे।
