रूस किसी भी कीमत पर नहीं झुकेगा.. राष्‍ट्रपति पुतिन ने क्‍यों दिया यह बयान...

Russian President Vladimir Putin : रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और यूरोप को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन शांति समझौते के लिए तैयार है लेकिन वह यूरोप के दबाव में आकर पीछे हट रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2022 में शांति समझौते की संभावना बनी थी, लेकिन यूक्रेन ने आखिरी वक्त पर कदम पीछे खींच लिए। पुतिन ने साफ किया कि यूरोप के आगे किसी भी कीमत पर रूस नहीं झुकेगा। पुतिन ने संकेत दिए कि डोनेस्क को लेकर रूस जल्द बड़ी सफलता हासिल कर सकता है।





पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को एक टैलेंटेड आर्टिस्ट बताया।





पुतिन ने कहा कि उस समय मैंने साफ कहा था कि यूक्रेन को डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों से अपनी पूरी सेना हटानी होगी और नाटो में शामिल होने की योजना छोड़नी होगी। उल्‍लेखनीय है कि राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन हर साल के आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में पुतिन पत्रकारों और आम नागरिकों के सवालों का जवाब दे रहे थे।

