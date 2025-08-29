Biodata Maker

PM मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार, जानिए क्‍या है इसका भारत से संबंध

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

टोक्यो , शुक्रवार, 29 अगस्त 2025 (23:23 IST)
Prime Minister Narendra Modi News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुक्रवार को जापान यात्रा के दौरान सौभाग्य के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली पारंपरिक दरुमा गुड़िया भेंट की गई। मोदी ने कहा, दरुमा को जापान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और इसका भारत से भी संबंध है। यह प्रसिद्ध भिक्षु बोधिधर्म से प्रभावित है। जापान में दरुमा परम्परा तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधिधर्म की विरासत पर आधारित है, जिन्हें जापान में दरुमा दइशी के नाम से जाना जाता है। मोदी भारत और जापान के बीच सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर सुबह टोक्यो पहुंचे। 
 
विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को ताकासाकी-गुन्मा स्थित शोरिनजान दरुमा-जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेव सेशी हिरोसे ने यह दरुमा गुड़िया भेंट की। इसमें कहा गया है, यह विशेष भाव भारत और जापान के बीच घनिष्ठ सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंधों की पुष्टि करता है। जापानी संस्कृति में दरुमा गुड़िया को शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर गुड़िया के साथ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि रेव सेशी हिरोसे से मिलना सम्मान की बात है। उन्होंने दरुमा गुड़िया भेंट करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मोदी ने कहा, दरुमा को जापान में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है और इसका भारत से भी संबंध है। यह प्रसिद्ध भिक्षु बोधिधर्म से प्रभावित है।
 
गुन्मा स्थित ताकासाकी शहर प्रसिद्ध दरुमा गुड़ियों का जन्मस्थान माना जाता है। जापान में दरुमा परम्परा तमिलनाडु के कांचीपुरम के एक भारतीय भिक्षु बोधिधर्म की विरासत पर आधारित है, जिन्हें जापान में दरुमा दइशी के नाम से जाना जाता है।
उनके बारे में कहा जाता है कि वे एक हजार वर्ष पहले जापान आए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि दरुमा दइशी को ज़ेन बौद्ध धर्म का भी एक आधारभूत व्यक्ति माना जाता है। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour
फोटो सौजन्‍य : टि्वटर/एक्स 

