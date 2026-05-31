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पेरिस में PSG की चैंपियंस लीग जीत के जश्न में हिंसा, दर्जनों हिरासत में

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PSG celebration violence
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sun, 31 May 2026 (09:19 IST) Updated Date: Sun, 31 May 2026 (09:21 IST)
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फ्रांस की राजधानी पेरिस में Paris Saint-Germain (PSG) की दूसरी यूईएफए चैंपियंस लीग जीत के जश्न के दौरान हिंसा भड़कने के बाद दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया। समाचार एजेंसी एपी (AP) की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ उपद्रवियों ने शहर के पॉश 8वें एरोंडिस्मेंट (Arrondissement) इलाके में स्थित एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलने की कोशिश की, जिन्हें बाद में पुलिस ने खदेड़ दिया।
 
यह घटना पिछले वर्ष हुई हिंसा की याद दिलाती है, जब मई में PSG की पहली चैंपियंस लीग जीत के बाद जश्न के दौरान बड़े पैमाने पर उपद्रव हुआ था। उस समय पेरिस में लगभग 201 लोग घायल हुए थे और पूरे फ्रांस में 500 से अधिक गिरफ्तारियां की गई थीं। संभावित अशांति को देखते हुए इस बार पेरिस में हाई अलर्ट घोषित किया गया था और पूरे शहर में 8,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।
 
शनिवार शाम को Budapest, हंगरी में खेले गए फाइनल मुकाबले में PSG ने Arsenal को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब अपने नाम किया। अंतिम सीटी बजते ही पेरिस में जश्न शुरू हो गया।
 
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 20,000 लोग प्रसिद्ध Champs-Élysées पर जुटे, जबकि कई लोग Arc de Triomphe के आसपास की सड़कों पर मार्च करते दिखाई दिए। पेरिस की मुख्य रिंग रोड को भी कुछ समय के लिए भीड़ ने अवरुद्ध कर दिया, जिसे बाद में पुलिस ने खाली कराया।
पेरिस पुलिस प्रीफेक्चर के मुताबिक, कुछ छोटे समूहों ने शहर में कई स्थानों पर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने दुकानों को नुकसान पहुंचाया और कई जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में कई कारों को जलते हुए देखा गया। एक बेकरी और एक रेस्तरां को भी नुकसान पहुंचा है।
 
हिंसा के दौरान एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। पुलिस के अनुसार रात 10 बजे तक 45 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका था। इसके अलावा, PSG के स्टेडियम के पास 16वें एरोंडिस्मेंट इलाके में करीब 1,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस ने शाम भर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया और साइकिलों से बनाए गए बैरिकेड्स को हटाया। Edited by : Sudhir Sharma

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