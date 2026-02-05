Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Jeffrey Epstein scandal : एपस्टीन के पीड़ितों से ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर ने क्यों मांगी माफी, क्या डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई क्लीन चिट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Jeffrey Epstein Case

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लंदन/वॉशिंगटन , गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (22:30 IST)
जेफ्री एपस्टीन यौन शोषण कांड की वैश्विक लहर अब एक बड़े विश्व नेता के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बन गई है, लेकिन यह वह चेहरा नहीं है जिसकी दुनिया उम्मीद कर रही थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का नाम कभी भी सीधे तौर पर एपस्टीन से नहीं जुड़ा, फिर भी वे इस मामले के व्यापक असर के कारण भारी राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं।
ALSO READ: गद्दार और कब्र खुदेगी बयान, PM Narendra Modi ने Congress को घेरा तो क्या बोले राहुल गांधी
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने गुरुवार को जेफरी एपस्टीन के पीड़ितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। यह माफी इसलिए मांगी गई क्योंकि उन्होंने पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त किया था, जबकि मैंडेलसन के बदनाम फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन से गहरे संबंध थे।   दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका नाम जांच फाइलों में दर्ज है, वर्तमान में किसी भी तत्काल राजनीतिक खतरे से दूर दिख रहे हैं। यह विरोधाभास दोनों देशों के अलग-अलग राजनीतिक माहौल को दर्शाता है।
webdunia
हालांकि फाइलों में ट्रंप का जिक्र है, लेकिन उनके खिलाफ किसी आपराधिक गतिविधि के सबूत नहीं मिले हैं।  एपस्टीन की जेल में मौत के 7 साल बाद भी इस कांड की आंच अब नॉर्वे और पोलैंड जैसे देशों तक पहुंच रही है। जहां एक ओर ब्रिटेन की संस्थाएं सक्रियता से जांच कर रही हैं, वहीं अमेरिका में रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस और न्याय विभाग पर ट्रंप के प्रभाव ने उनके लिए राजनीतिक जोखिम को सीमित कर दिया है।
ALSO READ: silver prices : चांदी के बाजार में 'ब्लैक थर्सडे, 16% तक टूटी कीमतें, क्या Safe haven से उठा निवेशकों का विश्वास
ताजा संकट स्टार्मर के लिए तब गहरा गया जब यह खुलासा हुआ कि उन्होंने पीटर मैंडेलसन को वाशिंगटन का राजदूत नियुक्त करने से पहले उनके और एपस्टीन के संबंधों के बारे में जानकारी होने की बात स्वीकार की। मैंडेलसन पर अब 2008 के वित्तीय संकट के दौरान संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप हैं, जिसके बाद उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।  संसद में स्टार्मर ने कड़े शब्दों में कहा कि मैंडेलसन ने हमारे देश, संसद और मेरी पार्टी को धोखा दिया है। 
 
ट्रंप की स्थिति और वैश्विक असर इसके विपरीत, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही है। न्याय विभाग ने कहा है कि इस मामले में अब और कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

गद्दार और कब्र खुदेगी बयान, PM Narendra Modi ने Congress को घेरा तो क्या बोले राहुल गांधी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels