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यूक्रेन युद्ध में सीजफायर, ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर पुतिन का बड़ा एलान

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putin announces ukraine russia ceasefire
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (11:29 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (11:37 IST)
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक बड़ा एलान करते हुए यूक्रेन में 2 दिन के लिए अस्थायी युद्धविराम का आदेश दिया है। यह युद्धविराम ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के मौके पर शनिवार शाम से लागू किया जाएगा। यह आदेश जेलेंस्की की अपील के बाद आया, जिसमें उन्होंने ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की मांग की थी।
 
ऑर्थोडॉक्स ईस्टर इस साल 12 अप्रैल को मनाया जा रहा है। यह पर्व रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर पुतिन ने 11 और 12 अप्रैल को अस्थायी युद्ध विराम का एलान किया है। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेनी पक्ष रूसी संघ के इस कदम का अनुसरण करेगा।
 
क्रेमलिन ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्‍ट्रपति पुतिन ने रूस के शीर्ष सैन्य कमांडर और जनरल स्टाफ के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव को निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान सभी दिशाओं में सैन्य कार्रवाई रोक दी जाए। सैन्य बलों को दुश्मन की किसी भी संभावित उकसावे वाली कार्रवाई या आक्रामक कदम को विफल करने के लिए तैयार रहना होगा।
 
यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने हाल ही में अमेरिका के माध्यम से ईस्टर के दौरान शत्रुता में विराम का प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कहा था कि वे ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने के लिए तैयार हैं।
 
गौरतलब है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान में भी 28 फरवरी से जारी युद्ध में अस्थायी सीजफायर का एलान हो चुका है। इस तरह 2 बड़े युद्धों में अस्थायी युद्धविराम से दुनिया को बड़ी राहत मिली है।
edited by : Nrapendra Gupta

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 10 Apr 2026 (11:29 IST) Updated Date: Fri, 10 Apr 2026 (11:37 IST)

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