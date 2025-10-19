पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीजफायर के लिए राजी, कतर ने किया ऐलान
दोहा में कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई शांति वार्ता के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने सीमा पर हुई भीषण झड़पों के बाद तत्काल युद्धविराम पर सहमति जताई है।
Pakistan Afghanistan Ceasefire : कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में हुई शांति वार्ता के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तत्काल युद्धविराम का ऐलान किया। दोनों देशों ने एक हफ्ते तक चली भीषण सीमा झड़पों के बाद युद्धविराम की अवधि बढ़ा दी है।
कतर के विदेश मंत्रालय बयान जारी करते हुए कहा कि शनिवार को कतर और तुर्की की मध्यस्थता में हुई वार्ता के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं।
उन्होंने कहा कि वे युद्धविराम की स्थिरता सुनिश्चित करने और विश्वसनीय एवं टिकाऊ तरीके से इसके कार्यान्वयन की पुष्टि करने के लिए आने वाले दिनों में अनुवर्ती बैठकें आयोजित करने पर भी सहमत हुए हैं।
इससे पहले, दोनों पक्षों ने कहा था कि वे शनिवार को दोहा में शांति वार्ता कर रहे हैं ताकि 2021 में काबुल में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच हुई सबसे भीषण हिंसा के बाद आगे का रास्ता तलाशा जा सके। इस हिंसा में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं।
गौरतलब है कि डुरंड लाइन पर पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है वहीं तालिबान भी पाकिस्तानी चौकियों पर लगातार हमले कर रहे हैं।
