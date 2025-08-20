Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पूर्वी कांगो में विद्रोहियों ने की 140 से ज्‍यादा लोगों की हत्या, मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rebels killed more than 140 people in eastern Congo in July

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

डकार (सेनेगल) , बुधवार, 20 अगस्त 2025 (21:50 IST)
Human rights organization's report on rebel attacks : रवांडा सरकार समर्थित विद्रोहियों ने पूर्वी कांगो की एक बस्ती में जुलाई महीने में कम से कम 140 लोगों की हत्या कर दी थी। मानवाधिकार निगरानीकर्ता ने स्थानीय विशेषज्ञों और चश्मदीदों के हवाले से बताया कि नॉर्थ किवू प्रांत के विरुंगा नेशनल पार्क के पास हुए हमलों के बाद 141 लोगों की मौत या लापता होने की आशंका है। इनमें ज़्यादातर हुतु समुदाय के लोग शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि एम23 समूह द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान के हिस्से के तहत ये हत्याएं की गई हैं, जो पूर्वी कांगो में नियंत्रण के लिए लड़ रहे 100 से अधिक सशस्त्र समूहों में सबसे प्रमुख है।
ALSO READ: अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर एयरस्ट्राइक की, 31 की मौत, ट्रंप ने दी चेतावनी
एक मानवाधिकार संगठन ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। मानवाधिकार निगरानीकर्ता ने स्थानीय विशेषज्ञों और चश्मदीदों के हवाले से बताया कि नॉर्थ किवू प्रांत के विरुंगा नेशनल पार्क के पास हुए हमलों के बाद 141 लोगों की मौत या लापता होने की आशंका है। इनमें ज़्यादातर हुतु समुदाय के लोग शामिल हैं।
ALSO READ: pakistan train hijack : 30 घंटे बाद ऑपरेशन पूरा, 33 विद्रोही ढेर, BLA का दावा- उसके कब्जे में अभी भी 150 से ज्यादा पाक नागरिक
रिपोर्ट में कहा गया कि एम23 समूह द्वारा चलाए गए सैन्य अभियान के हिस्से के तहत ये हत्याएं की गई हैं, जो पूर्वी कांगो में नियंत्रण के लिए लड़ रहे 100 से अधिक सशस्त्र समूहों में सबसे प्रमुख है तथा यह समूह ‘डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा’ (एफडीएलआर) के खिलाफ है, जो कि मुख्य रूप से हुतु सशस्त्र समूह है।
ALSO READ: इजराइली हमलों में 3 ईरानी कमांडर्स की मौत, हुती विद्रोहियों ने दी हमले की धमकी, अमेरिका ने रवाना किए B-2 बॉम्बर्स
वर्ष 1994 के रवांडा नरसंहार के बाद रवांडा से हुतु समुदाय के लगभग 20 लाख लोग कांगो भाग गए थे। इस नरसंहार में आठ लाख तुत्सी, उदारवादी हुतु और अन्य लोग मारे गए थे। मानवाधिकार निगरानीकर्ता की वरिष्ठ शोधकर्ता क्लेमेंटाइन डी मोंटजॉय ने कहा, एम23 सशस्त्र समूह को रवांडा सरकार का समर्थन प्राप्त है। इसने जुलाई में एक दर्जन से अधिक गांवों और कृषि क्षेत्रों पर हमला किया और मुख्य रूप से हुतु नागरिकों की हत्याएं कीं। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Online gaming bill : ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पास, कौनसे गेम गैरकानूनी, पकड़े गए तो 1 करोड़ का जुर्माना और जेल, जानें विधेयक की खास बातें

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels