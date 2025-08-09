अलास्का में पुतिन से मिलेंगे ट्रंप, क्या समाप्त करा पाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध?

ट्रंप ने फिर किया दावा : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन तक चले सैन्य संघर्ष के बाद स्थिति को संभाल लिया था, जो एक परमाणु युद्ध में बदल सकता था। ट्रंप ने कहा कि इस संघर्ष के दौरान 5 या 6 विमान मार गिराए गए थे। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान किस देश के थे-भारत या पाकिस्तान, या फिर वह दोनों देशों के कुल नुकसान की बात कर रहे थे।