Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






SCO Summit : एससीओ नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन, एक मंच पर PM मोदी, जिनपिंग, पुतिन और शहबाज

Advertiesment
हमें फॉलो करें SCO Summit

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 31 अगस्त 2025 (17:58 IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तिआनजिन में हैं। पीएम मोदी SCO समिट में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल यानी 1 सितंबर को उत्तरी चीन के तिआनजिन में SCO सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद एससीओ नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। इस फोटो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, शहबाज शरीफ समेत कई नेता एक मंच पर नजर आए। 
ALSO READ: Russia–Ukraine War रूसी ड्रोन्स ने यूक्रेन में मचाई तबाही, 29000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल
मोदी और जिनपिंग की मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जिनपिंग में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग के साथ बैठक में आतंकवाद का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। मोदी ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और इस चुनौती से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने चीन से भी आग्रह किया कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई लड़ें। 
 
विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक मोदी और शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और चुनौतियों, खासकर आतंकवाद जैसे विषयों पर साझा समझ बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान जिनपिंग ने कहा कि हमें अच्छे पड़ोसी, भरोसेमंद साझेदार और ऐसे मित्र बनना चाहिए जो एक-दूसरे की सफलता में सहयोगी हों। ड्रैगन (चीन) और एलीफेंट (भारत) का साथ-साथ काम करना दोनों देशों के लिए सही विकल्प है। 
ALSO READ: महुआ मोइत्रा को महंगी पड़ी अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, रायपुर में FIR
उन्होंने कहा कि भारत-चीन संबंधों को दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है, ऐसे में रिश्तों को स्थिर और रचनात्मक बनाए रखने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जिनपिंग ने दोनों देशों से रणनीतिक संवाद बढ़ाने, आपसी विश्वास मजबूत करने, बहुपक्षीय सहयोग में भागीदारी बढ़ाने और वैश्विक दक्षिण (Global South) की एकजुटता को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

पीएम मोदी ने इनसे की मुलाकात
एससीओ समिट में ग्रुप फोटो सेशन के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और मिस्त्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली से भी बेहद गर्मजोशी से मुलाकात की। इन नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रतलाम में जीतू पटवारी की कार पर पथराव, बाल-बाल बचे, गाड़ी के कांच फूटे

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels