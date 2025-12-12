कैमरे में कैद खतरनाक नजारा, स्टंट के दौरान प्लेन में फंसा पैराशूट, हवा में लटकता रह गया स्काईडाइवर

NEW: Skydiver's parachute gets caught on the tail of a plane, leaving him dangling 15,000 feet in the air over North Queensland, Australia.



As the parachutist climbed out of the plane, his reserve parachute handle got snagged on a wing flap.



The parachute then deployed and… pic.twitter.com/oVxiOl8bWN — Collin Rugg (@CollinRugg) December 11, 2025

ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि विमान के विंग फ्लैप में हैंडल फंस जाने के बाद प्रतिभागी का रिजर्व पैराशूट सक्रिय हो गया। जैसे ही नारंगी रंग का रिजर्व पैराशूट विमान के पिछले हिस्से में चारों ओर लिपटा, कूदने वाला व्यक्ति पीछे की ओर उछल गया उसके पैर विमान से टकरा गए। Edited by : Sudhir Sharma