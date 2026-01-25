Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अमेरिका में तबाही मचा रहा है बर्फीला तूफान, 15 राज्यों में इमरजेंसी लागू, एक हफ्ते में 9000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Snowstorm wreaks havoc in America

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

डलास , रविवार, 25 जनवरी 2026 (08:28 IST)
अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। हफ्ते भर में करीब 10,000 उड़ानें रद्द कर दी गईं। तूफान की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में भारी तबाही होने की आशंका है और कई दिनों तक बिजली गुल रहने और प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि उनका प्रशासन स्थिति से निपटने के लिए राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि राज्य का परिवहन विभाग सड़कों से बर्फ हटाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए लोग ‘‘यथासंभव घर पर ही रहें।’ 
ALSO READ: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया जान का खतरा, शिविर के बाहर आई Love U बुलडोजर बाबा के लगे नारे
राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक, न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक लगभग 14 करोड़ लोगों के शीतकालीन तूफान से प्रभावित होने की आशंका है। पूर्वी टेक्सास से उत्तरी कैरोलिना तक के क्षेत्र में भारी बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। ओकलाहोमा में बर्फ और ओले गिरना जारी है। अमेरिका के एक दर्जन से अधिक राज्यों के गवर्नर ने आने वाले तूफानी मौसम को लेकर चेतावनी जारी की, आपातकाल की घोषणा की या लोगों से घर में ही रहने की अपील की।
 
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष रूप से बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में होने वाला नुकसान तूफान के बराबर हो सकता है। ‘फोर्ट वर्थ’ स्थित राष्ट्रीय मौसम सेवा केंद्र ने बताया कि शनिवार को उत्तरी टेक्सास में रात भर बर्फबारी हुई। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट में बताया, ‘क्षेत्र में खतरनाक रूप से ठंडी हवाएं चल रही हैं और यह स्थिति सोमवार तक बनी रहेगी।’
ALSO READ: Rahul Gandhi : डरपोक और असुरक्षित नेता राहुल गांधी, चापलूसों को बढ़ाते हैं आगे, शकील अहमद ने निकाली भड़ास
अमेरिका की संघीय सरकार ने संभावित आपात स्थिति के लिए करीब 30 खोज और बचाव दल तैयार रखे हैं। संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एफईएमए) के अनुसार, अधिकारियों ने तूफान के संभावित क्षेत्र में 70 लाख से अधिक भोजन सामग्री, छह लाख कंबल और 300 जनरेटर उपलब्ध कराए हैं। 
 
उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटअवेयर’ के अनुसार, शनिवार को 3,800 से अधिक उड़ानों में देरी हुईं या उन्हें रद्द करना पड़ा। इसी प्रकार रविवार के लिए लगभग 7,000 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अगले कुछ दिनों तक रात का तापमान ज्यादातर एक अंकों में रहेगा, और हवा में ठंडक की वजह से प्रभाव शून्य से 24 डिग्री सेल्सियस नीचे तक महसूस हो सकती है।
 
मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण से गुजरने के बाद, तूफान के उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की आशंका है, जिससे वाशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क और बोस्टन तक लगभग एक फुट या 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी होने की संभावना है। उसने बताया कि कई दिनों की भारी बर्फबारी के बाद, ग्रामीण लुईस काउंटी और न्यूयॉर्क के अन्य उत्तरी हिस्सों में भोर से ठीक पहले तापमान शून्य से 34 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया जान का खतरा, शिविर के बाहर आई Love U बुलडोजर बाबा के लगे नारे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels