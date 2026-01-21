सुनीता विलियम्स की सैलरी

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) में अंतरिक्ष यात्रियों की सैलरी उनके पद और अनुभव के आधार पर तय की जाती है। नासा के तहत काम करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को आमतौर पर GS 12 से GS 15 ग्रेड के अनुसार सैलरी मिलती है। GS 12 ग्रेड के अंतरिक्ष यात्रियों की बेसिक सैलरी लगभग $66,167 (लगभग 55 लाख रुपये प्रतिवर्ष) होती है। अनुभवी अंतरिक्ष यात्री GS 13 या GS 14 में आते हैं। जिनकी सैलरी लगभग $90,000 से $140,000 (लगभग 75 लाख से 1.1 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष) तक हो सकती है। सुनीता विलियम्स की सैलरी GS 14 या GS 15 ग्रेड के अनुसार थी। जो लगभग $130,000 से $160,000 (लगभग 1.08 करोड़ से 1.3 करोड़ रुपये) प्रतिवर्ष तक होती है।