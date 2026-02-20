US Supreme Court से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, टैरिफ को बताया अवैध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। डोनाल्ट ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार के खिलाफ फैसला सुनाया है, और कहा है कि US के ट्रेडिंग पार्टनर्स पर बड़े टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी अधिकार का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी था।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आईईईपीए (IEEPA) का उपयोग कर लगाए गए टैरिफ (सीमा शुल्क) को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों की व्याख्या की।
क्या है IEEPA?
'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) राष्ट्रपति को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में व्यापार को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, लेकिन कोर्ट के इस ताजा फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका उपयोग मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। बहुमत का फैसला लिखते हुए चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने राष्ट्रपति की शक्तियों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अपने ओपिनियन में लिखा कि सरकार IEEPA की व्याख्या इस तरह कर रही है जैसे राष्ट्रपति के पास एकतरफा रूप से असीमित टैरिफ लगाने और उन्हें अपनी मर्जी से बदलने की शक्ति हो।
यह नजरिया टैरिफ नीति पर राष्ट्रपति के अधिकार का एक ऐसा विस्तार होगा जो पूरी व्यवस्था को बदलकर रख देगा। रॉबर्ट्स ने आगे जोर देते हुए कहा कि आईईईपीए के आधे दशक के अस्तित्व में आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने इतने बड़े स्तर पर टैरिफ लगाने के लिए इस कानून का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक मिसाल की कमी और राष्ट्रपति द्वारा किए जा रहे बड़े अधिकारों के दावे यह बताते हैं कि ये टैरिफ ट्रंप के अधिकार क्षेत्र से बाहर थे।
तीन जजों ने जताया विरोध
इस फैसले में तीन जजों जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल अलिटो और ब्रेट कवानुघ ने असहमति जताई। बहुमत के खिलाफ लिखते हुए जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने कहा कि न तो कानून के शब्द और न ही संविधान, राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुनाने का कोई आधार प्रदान करते हैं। अदालत ने लंबे समय से कांग्रेस को यह संदेश दिया है कि वह अन्य देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कानूनों के निष्पादन के मामलों में राष्ट्रपति को व्यापक विवेक और शक्तियां दे सकती है।