US Supreme Court से डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, टैरिफ को बताया अवैध

'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) राष्ट्रपति को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में व्यापार को नियंत्रित करने की शक्ति देता है, लेकिन कोर्ट के इस ताजा फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका उपयोग मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। बहुमत का फैसला लिखते हुए चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने राष्ट्रपति की शक्तियों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अपने ओपिनियन में लिखा कि सरकार IEEPA की व्याख्या इस तरह कर रही है जैसे राष्ट्रपति के पास एकतरफा रूप से असीमित टैरिफ लगाने और उन्हें अपनी मर्जी से बदलने की शक्ति हो।