Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






तारिक रहमान बने बांग्लादेश के नए PM, 2 हिन्दू सांसद भी मंत्री बने

Advertiesment
हमें फॉलो करें Tariq Rehman

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

ढाका , मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (16:22 IST)
बांग्लादेश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बीएनपी ने पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के लिए 25 मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को मनोनीत किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक इसमें 2 हिन्दू सांसद भी मंत्री बने हैं।

कुछ ही दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को आम चुनावों में शानदार जीत दिलाई थी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने रहमान (60) को बंगभवन के बजाय जातीय संसद के ‘साउथ प्लाजा’ में पद की शपथ दिलाई और ऐसा परंपरा से हटकर किया गया।

बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने वाले तारिक रहमान की कैबिनेट में दो अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को जगह दी गई है। 25 सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें निताई रॉय चौधरी का नाम भी शामिल है। मीडिया खबरों के मचताबिक दीपेन दीवान भी मंत्री बनाए गए हैं।  Edited by : Sudhir Sharma
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बेटों को सता रहा इमरान खान की हत्‍या का डर, पूर्व कप्‍तानों ने लिखा पाकिस्‍तान सरकार को पत्र

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels