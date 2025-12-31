दुनिया के इस देश ने किया 2026 का सबसे पहले स्वागत, बारिश के बाद भी भव्य आतिशबाजी

दुनियाभर में नए साल 2026 के स्वागत का आगाज हो चुका है और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ने एक बार फिर सबसे पहले जश्न की शुरुआत की है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर ने देश की सबसे ऊंची इमारत स्काई टॉवर से की गई भव्य आतिशबाज़ी के साथ वर्ष 2026 का स्वागत किया।

शहर के मध्य हिस्से में बारिश के बावजूद ऑकलैंड नए साल का जश्न मनाने वाला दुनिया का पहला प्रमुख शहर बना। दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के देश हर साल सबसे पहले नए साल में प्रवेश करते हैं। करीब 17 लाख की आबादी वाले ऑकलैंड में आधी रात न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में होने वाले जश्न से लगभग 18 घंटे पहले पहुंच जाती है।

पांच मिनट तक चले इस शानदार कार्यक्रम में 240 मीटर (787 फीट) ऊंचे स्काई टॉवर के कई स्तरों से करीब 3,500 पटाखे दागे गए। हालांकि, बारिश और संभावित गरज-चमक के पूर्वानुमान के चलते न्यूज़ीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में कई छोटे सामुदायिक कार्यक्रम बुधवार को रद्द कर दिए गए।