पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मूसलधार बारिश और बाढ़, 3 दिनों में 358 लोगों की मौत

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि पीड़ितों में 287 पुरुष, 41 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं जबकि घायलों में 144 पुरुष, 27 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। बाढ़ ने पूरे प्रांत में 780 घरों को भी नुकसान पहुंचाया है जिनमें से 431 आंशिक रूप से नष्ट हुए हैं जबकि 349 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। बुनेर सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला है, जहां 225 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि स्वात, बाजौर, मनसेहरा, शांगला, लोअर दीर, बट्टाग्राम और स्वाबी भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।