मेक्सिको में बड़ा रेल हादसा, 13 की मौत, 98 घायल

राष्ट्रपति शिनबाम ने हादसे पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स अपनी पोस्ट में बताया कि नौसेना ने 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने हताहतों की मदद के लिए घटनास्थल पर सरकारी एजेंसियों को भेजने के निर्देश दिए हैं।
TRAIN DERAILMENT HORROR: 13 DEAD, 98 HURT IN MEXICO CRASH— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 29, 2025
The Interoceánico passenger train jumped the tracks near Nizanda in the Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
It ended up flipping cars and sparking chaos on the Salina Cruz-Coatzacoalcos route with over 200 aboard.
Rescue…