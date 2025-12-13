rashifal-2026

भारत पर ट्रंप टैरिफ पर अमेरिका में बवाल, 3 सांसदों ने खोला मोर्चा, बताया अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , शनिवार, 13 दिसंबर 2025 (09:15 IST)
Trump Tariff : राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50 फीसदी टैरिफ के फैसले पर बवाल मचा हुआ है। इस फैसले के खिलाफ 3 अमेरिकी सांसदों ने संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है। सांसदों ने इसे अवैध और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक करार दिया है।
 
भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति, डेबोरा रॉस और मार्क वेसी ने निचले सदन में प्रस्ताव पेश किया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की मांग की गई है, जिसके तहत भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा है। इसे ट्रंप की व्यापार नीति के खिलाफ अमेरिकी सांसदों में बढ़ते असंतोष के तौर पर देखा जा रहा है।
 
सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया और बिना कांग्रेस की मंजूरी के ऐसे फैसले लिए गए, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और आम लोगों दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
 
राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि भारत के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप की गैरजिम्मेदार टैरिफ रणनीति सही नहीं है, इससे दोनों देशों की महत्वपूर्ण साझेदारी को चोट पहुंचती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से सप्लाई चेन बाधित हो रही है। इससे अमेरिकी कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है और उपभोक्ता महंगे दाम पर चीजें खरीदने के लिए मजबूर हैं। इस टैरिफ के खत्म होने के बाद अमेरिका भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकता है।
 
ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत आपातकाल लगाते हुए भारत पर पहले से लागू 25 प्रतिशत टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। यह फैसला 27 अगस्त से लागू हो गया था।
