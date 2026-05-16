ट्रंप का जिनपिंग से बदला या अतिरिक्त सावधानी? एयरपोर्ट पर ही फेंक दिए चीनी उपहार

standard security protocols: बीजिंग में एयर फोर्स वन पर चढ़ने से पहले चीन की तरफ से दिए गए गिफ्ट्स, बैज, पिन, क्रेडेंशियल्स और बर्नर फोन कचरे में फेंककर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अपना हिसाब चुकता कर लिया? या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? इस घटना को ट्रंप के अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है।

क्या होता है स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? अमेरिकी डेलिगेशन (स्टाफ, प्रेस पूल) ने बीजिंग में एयर फोर्स वन पर चढ़ने से पहले चीनी तरफ से दिए गए गिफ्ट्स, बैज, पिन, क्रेडेंशियल्स और बर्नर फोन कचरे में फेंक दिए। ये सब स्पाई/सुरक्षा चिंता की वजह से किया गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस को डर है कि चीन इन चीजों (खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स) में माइक्रोफोन, ट्रैकर या मालवेयर डाल सकता है। ये सामान्य प्रैक्टिस है, खासकर हाई-रिस्क देशों के साथ। इसका मकसद जासूसी (espionage), साइबर अटैक, ट्रैकिंग या मालवेयर से बचना होता है। इस रिस्क को ध्यान में रखकर अधिकारी अपने पर्सनल फोन, लैपटॉप, टैबलेट घर पर या एयर फोर्स वन पर छोड़ देते हैं। यात्रा के दौरान सिर्फ "burner phones" (एक बार इस्तेमाल होने वाले साफ फोन) इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सीमित फंक्शन होते हैं।

चीन से सबसे बड़ा साइबर खतरा गिफ्ट्स, बैज, पिन, क्रेडेंशियल्स, स्मृति चिन्ह आदि को कचरे में फेंक दिया जाता है। दरअसल, इनमें माइक्रोफोन, GPS ट्रैकर, मालवेयर या हार्डवेयर बैकडोर छिपे हो सकते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां (FBI, NSA आदि) चीन को सबसे बड़ा साइबर जासूसी खतरा मानती हैं। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) हाई-लेवल डेलिगेशन के लिए भी है, सिर्फ ट्रंप टीम तक सीमित नहीं। चीन भी अमेरिकी डेलिगेशन पर इसी तरह सतर्क रहता है। स्पाई प्रोटोकॉल का मतलब कुछ भी चीनी/अजनबी मत लाओ, जो जासूसी का जरिया बन सकता है। ये सुरक्षा का मामला है, न कि सिर्फ अपमान का।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala