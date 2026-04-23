Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Hell-Hole : 'नरक' वाले आपत्तिजनक पोस्ट पर विवाद के बाद 24 घंटे में ही डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, भारत ने क्या कहा

Advertiesment
trump on iran war
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (22:03 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (22:06 IST)
google-news
भारत को 'नरक' बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 24 घंटे के अंदर ही सुर बदल गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक 'महान देश' बताया है। ट्रंप ने उन विवादित रीपोस्ट पर सफाई दी है जिसमें भारत को 'नरक जैसी जगह' कहा गया था। ट्रंप ने कहा था कि भारत एक महान देश है और वहां शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, जिसने शानदार काम किया है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान और भारत आपस में बहुत अच्छे तरीके से साथ रहेंगे। 
ALSO READ: Election 2026 : पश्चिम बंगाल में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, 92 प्रतिशत मतदान, तमिलनाडु में 84 प्रतिशत
ट्रंप इससे पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी को 'महान मित्र' बता चुके हैं। हाल ही में ईरान संघर्ष के बीच दोनों नेताओं के बीच हुई फोन बातचीत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। वह भारत से मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।” इधर, भारत ने भी ट्रंप की ‘हेल होल’ टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है।
ALSO READ: जिसे समझ रहे थे 'MAGA Queen' वो निकली AI Girlfriend: UP के लड़के ने हजारों अमेरिकियों को कैसे बनाया 'महामूर्ख’?

पोस्ट से उपजा विवाद

दरअसल, ट्रंप द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर किए गए एक पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने अमेरिका में इमिग्रेशन की आलोचना करते हुए भारत और चीन जैसे देशों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। विवादित पोस्ट में कहा गया कि अमेरिका में जन्म लेने वाला बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर अपने परिवार को चीन, भारत या अन्य देशों से बुला लेता है। पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि अब अमेरिका में अंग्रेजी का उपयोग कम हो रहा है और नए प्रवासियों में देश के प्रति निष्ठा पहले जैसी नहीं रही।
 
इसके अलावा, पोस्ट में रोजगार और इमिग्रेशन सिस्टम में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा गया कि आंतरिक व्यवस्थाएं इस तरह बनाई गई हैं कि वे भारतीयों और चीनी नागरिकों द्वारा संचालित होती हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद राजनीतिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इसे लेकर बहस तेज हो गई है।
 

भारत ने क्या कहा 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, बस इतना ही कहना है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और चीन को लेकर सोशल मीडिया पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद गुरुवार को नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास सक्रिय हो गया और स्थिति को संभालने की कोशिशें तेज कर दी गईं।  अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म ने विवाद को शांत करने के लिए ट्रंप के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पहले दिए गए सकारात्मक बयानों का हवाला दिया।  Edited by: Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

CM मोहन यादव की पहल रंग लाई, गेहूं खरीदी का कोटा 100 लाख मीट्रिक टन, किसानों को बड़ी राहत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels