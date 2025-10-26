dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कनाडा पर भारी पड़ी विज्ञापन पर ट्रंप की नाराजगी, लगा 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ

Advertiesment
हमें फॉलो करें Trump Tariff Canada

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (08:09 IST)
Trump Tariff Canada : कनाडा को एक विज्ञापन पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी खासी महंगी पड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का एलान किया। ALSO READ: क्‍या वेनेजुएला पर होगा हमला, अमेरिका ने तैनात किए युद्धपोत, राष्ट्रपति मादुरो ने भी उतारी सेना
 
यह फैसला कनाडा के ओंटारियो प्रांत के एक विज्ञापन के बाद लिया गया जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता रोनाल्ड विलसन रीगन की आवाज है और वो इसमें अमेरिका के अंदर विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं। 
 
शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने इस विज्ञापन को धोखाधड़ी बताया और कनाडा के अधिकारियों की आलोचना की कि उन्होंने इसे वर्ल्ड सिरीज बेसबॉल चैम्पियनशिप से पहले नहीं हटाया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'तथ्यों की गलत प्रस्तुति और इस विरोधी क़दम के कारण मैं कनाडा पर लगने वाले टैरिफ में दस फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर रहा हूं।'
इससे पहले ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया था कि कनाडा के एक टीवी चैनल के विज्ञापन पर अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया जा रहा है। इस विज्ञापन को 'घटिया हरकत' बताकर ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ को लेकर सभी व्यापारिक बातचीत को खत्म कर दिया। ALSO READ: कनाडा के विज्ञापन पर क्‍यों भड़के ट्रंप, टैरिफ पर बंद की सभी वार्ता, बोले- ये घटिया हरकत...
 
उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा था कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: मंडरा रहा है चक्रवात मोंथा का खतरा, कब और किस तट से टकराएगा

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels