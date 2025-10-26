कनाडा पर भारी पड़ी विज्ञापन पर ट्रंप की नाराजगी, लगा 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ

यह फैसला कनाडा के ओंटारियो प्रांत के एक विज्ञापन के बाद लिया गया जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता रोनाल्ड विलसन रीगन की आवाज है और वो इसमें अमेरिका के अंदर विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं।

शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने इस विज्ञापन को धोखाधड़ी बताया और कनाडा के अधिकारियों की आलोचना की कि उन्होंने इसे वर्ल्ड सिरीज बेसबॉल चैम्पियनशिप से पहले नहीं हटाया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'तथ्यों की गलत प्रस्तुति और इस विरोधी क़दम के कारण मैं कनाडा पर लगने वाले टैरिफ में दस फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर रहा हूं।'

Donald J. Trump Truth Social Post 03:54 PM EST 10/25/25



Canada was caught, red handed, putting up a fraudulent advertisement on Ronald Reagan’s Speech on Tariffs. The Reagan Foundation said that they, “created an ad campaign using selective audio and video of President Ronald… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 25, 2025

उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा था कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं।

