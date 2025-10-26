यह फैसला कनाडा के ओंटारियो प्रांत के एक विज्ञापन के बाद लिया गया जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन नेता रोनाल्ड विलसन रीगन की आवाज है और वो इसमें अमेरिका के अंदर विदेशी वस्तुओं पर टैरिफ लगाए जाने की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं।
शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने इस विज्ञापन को धोखाधड़ी बताया और कनाडा के अधिकारियों की आलोचना की कि उन्होंने इसे वर्ल्ड सिरीज बेसबॉल चैम्पियनशिप से पहले नहीं हटाया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'तथ्यों की गलत प्रस्तुति और इस विरोधी क़दम के कारण मैं कनाडा पर लगने वाले टैरिफ में दस फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर रहा हूं।'
उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा था कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने अभी घोषणा की है कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जो FAKE है, जिसमें रोनाल्ड रीगन टैरिफ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं।
