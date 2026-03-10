अमेरिका-ईरान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान बोला- जंग का फैसला हम करेंगे

ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की नौसेना, वायुसेना और ड्रोन क्षमता को भारी नुकसान हुआ है और उसका सैन्य ढांचा काफी हद तक कमजोर पड़ चुका है। उन्होंने बताया कि रूस के राष्‍ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई। पुतिन ईरान लड़ाई में 'मदद' करना चाहते हैं।

????LIVE TRUMP PRESS CONFERENCE: https://t.co/OeAm6CKck5 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 9, 2026 ईरान ने की बड़ी गलती मोजतबा खामेनेई के ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने पर नाराजगी जताते हुए ट्रंप ने कहा कि मोजबता को सुप्रीम लीडर चुनकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। मैं उन लोगों की पसंद देखकर निराश हुआ हूं।

युद्ध का अंत हम तय करेंगे : ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध खत्म करने वाले बयान पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने प्रतिक्रिया दी है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध का अंत हम ही तय करेंगे। अगर अमेरिका और इजरायल के हमले जारी रहे तो तेहरान इस क्षेत्र से 'एक लीटर तेल' का निर्यात भी नहीं होने देगा।

गौरतलब है कि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच 28 फरवरी से जंग जारी है। अमेरिका और इजरायल ईरान में भीषण बमबारी कर रहे हैं। वहीं ईरान ने इजरायल के साथ ही खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका सैन्य अड्डों पर लगातार जवाबी हमले कर रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta