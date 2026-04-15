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जॉर्जिया मेलोनी पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा इटली को 2 मिनट में उड़ा देगा ईरान

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Trump Slams Giorgia Meloni Over Iran
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (12:05 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (12:59 IST)
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क्या आपने कभी सोचा था कि जो जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाली इकलौती प्रमुख यूरोपीय नेता थीं, वही आज उनके निशाने पर होंगी? जी हां, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 'स्थायी दोस्त' नहीं होते, सिर्फ 'हित' होते हैं।
 
हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने मेलोनी को लेकर जो बयान दिए हैं, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने न सिर्फ मेलोनी के साहस पर सवाल उठाए, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि उनकी लापरवाही की वजह से ईरान इटली को "2 मिनट में उड़ा सकता है।"
 

आखिर बात बिगड़ी कहाँ से? (The Turning Point)

अभी पिछले महीने तक ट्रंप मेलोनी को 'ग्रेट लीडर' बता रहे थे। लेकिन दो बड़े मुद्दों ने इस दोस्ती में आग लगा दी है:
 
ईरान युद्ध पर असहमति: ट्रंप चाहते हैं कि इटली ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का खुलकर साथ दे, लेकिन मेलोनी इसके लिए तैयार नहीं हैं।
 
पोप लियो (Pope Leo) का अपमान: ट्रंप ने पोप लियो के खिलाफ विवादित टिप्पणी की, जिसे मेलोनी ने 'अस्वीकार्य' (Unacceptable) करार दिया।
 

"इटली 2 मिनट में उड़ जाएगा" - ट्रंप का तीखा हमला

ट्रंप ने एक ताजा इंटरव्यू में मेलोनी के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वह उनके रुख से 'Shocked' हैं। ट्रंप का मानना है कि मेलोनी अब वैसी 'साहसी नेता' नहीं रहीं जैसी वह पहले हुआ करती थीं।
 
"मेलोनी को परवाह नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। अगर मौका मिला, तो ईरान इटली को 2 मिनट में नक्शे से मिटा सकता है। यह दुखद है कि वह परमाणु संपन्न ईरान को रोकने में हमारी मदद नहीं कर रहीं।" - डोनाल्ड ट्रंप
 
ट्रंप ने इटली की 'दुखती रग' यानी Energy Costs पर भी हाथ रखा। उन्होंने कहा कि इटली दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली बिल भर रहा है, फिर भी वह 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) को खुलवाने के लिए लड़ने को तैयार नहीं है और इसके लिए भी अमेरिका पर निर्भर है।
 
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मेलोनी के समर्थन में उतरा विपक्ष: "बुरा मुंह बंद रखें ट्रंप"

दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के इस हमले ने इटली की घरेलू राजनीति को एक कर दिया है। मेलोनी की कट्टर विरोधी और विपक्ष की नेता इल्ली श्लेईन (Elly Schlein) भी उनके समर्थन में खड़ी हो गई हैं।
 
श्लेईन ने इटली की संसद में गरजते हुए कहा:
"सुनो ट्रंप, हम भले ही राजनीतिक विरोधी हों, लेकिन हम अपने देश के खिलाफ किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर आपके 'बुरे मुंह' (Bad mouth) से।"
 

दोस्ती पड़ रही है मेलोनी पर भारी? (Why it matters now)

हालिया रिपोर्ट्स और ट्रेंड्स के मुताबिक, ट्रंप से नजदीकी अब मेलोनी के लिए एक 'Political Burden' बनती जा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं:
 
गिरती लोकप्रियता: इटली में करीब 66% लोग ट्रंप के प्रति नेगेटिव नजरिया रखते हैं।
 
Referendum में हार: जानकारों का मानना है कि पिछले महीने न्यायिक सुधारों पर हुए जनमत संग्रह में मेलोनी की हार का एक बड़ा कारण उनकी 'ट्रंप-फ्रेंडली' इमेज थी।
 
महंगाई की मार: अमेरिका द्वारा थोपे गए ईरान संकट के कारण इटली में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता काफी नाराज है।
 
डिफेंस डील पर ब्रेक: इटली ने इजरायल के साथ होने वाले सैन्य उपकरणों और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौते को भी सस्पेंड कर दिया है, जो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जाता है।

क्या यह दोस्ती का अंत है?

मेलोनी ने सोचा था कि ट्रंप का साथ उन्हें ग्लोबल स्टेज पर पावरफुल बनाएगा, लेकिन फिलहाल यह दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। ट्रंप की 'America First' नीति और मेलोनी की 'Italy First' की मजबूरी अब आपस में टकरा रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या मेलोनी दबाव में झुकती हैं या अपनी स्वतंत्र राह चुनती हैं।

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