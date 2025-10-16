dipawali

क्या रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, ट्रंप ने दिया बड़ा बयान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (08:08 IST)
Donald Trump news in hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत सरकार ने भी ट्रंप के दावे की पुष्‍टि नहीं की है। भले ही ट्रंप यह दावा कर रहे हो लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह रूस से तेल खरीदता रहेगा। ALSO READ: ट्रंप ने पुतिन को बताया अच्छा दोस्त, कहा 1 हफ्ते में जीत लेना था युद्ध
 
समाचार एजेंसी ANI ने जब ट्रंप से सवाल किया कि क्या वे भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हां, जरूर। वे (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) मेरे मित्र हैं। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत तेल खरीद रहा है और उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे।
 
ट्रंप का मानना है कि अगर भारत और चीन रूसी तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो रूस और युक्रेन के बीच 4 सालों से चल रह युद्ध जल्द ही थम  जाएगा। चीन के बाद भारत रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ट्रंप ने इसी वजह से अगस्त में भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया था।
 
8 माह में 8 युद्ध रोके : अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी राष्ट्रपति ने एक भी युद्ध रोका है। मैंने 8 महीनों में 8 युद्ध रोके। क्या मुझे नोबेल पुरस्कार मिला? नहीं। मुझे लगता है कि अगला साल बेहतर होगा लेकिन आप जानते हैं कि मुझे किस बात की परवाह है? मैंने शायद सैकड़ों-लाखों लोगों की जान बचाई है।

क्या बोले थे भारत के पेट्रोलियम मंत्री : केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 26 सितंबर को अपने बयान में कहा था कि रूस से कच्चे तेल की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है और आपूर्ति बाधित होने पर दुनिया को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप नहीं रह सकते।
