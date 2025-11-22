ट्रंप के पीस प्लान ने बढ़ाई जेलेंस्की की मुश्‍किल, जानिए क्या कहा?

रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर वे ट्रंप की योजना का समर्थन करते हैं तो सम्मान खो देंगे और विरोध करते हैं तो अहम पार्टनर खोने का खतरा है। ALSO READ: 470 ड्रोन, 48 मिसाइलें... रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, जेलेंस्की बोले- काफी नुकसान हुआ

जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश इतिहास के सबसे मुश्किल पलों में से एक का सामना कर रहा है। यूक्रेन को बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ सकता है। या तो अपना सम्मान खोना पड़ेगा या एक अहम पार्टनर को खोने का खतरा होगा। उन्होंने दोहराया कि वे किसी भी कीमत पर यूक्रेन की गरिमा और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ समाधान खोजने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक प्रयास करने होंगे। मैं तर्क प्रस्तुत करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा और विकल्प सुझाऊंगा, लेकिन हम दुश्मन को यह कहने का मौका नहीं देंगे कि यूक्रेन शांति नहीं चाहता। ऐसा कभी नहीं होगा।

ट्रंप को यूक्रेन के जवाब का इंतजार : इधर राष्‍ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार की जा रही नई अमेरिकी शांति योजना तभी आगे बढ़ेगी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इसे मंजूर करेंगे।

क्या बोले पुतिन : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस को अमेरिका की 28-पॉइंट शांति योजना प्राप्त हो चुकी है। यह यूक्रेन के साथ समझौते का आधार बन सकती है। एंकोरेज बैठक के दौरान रूस ने यूक्रेन समाधान के लिए अपने रुख में लचीलापन दिखाने पर सहमति जताई थी। अमेरिका की यूक्रेन शांति योजना के विस्तृत बिंदुओं पर अभी सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ सामान्य रूपरेखा साझा की गई है।

उन्होंने कहा कि रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए प्रस्तावित योजना के सभी पहलुओं पर विस्तृत बातचीत जरूरी है। अमेरिका अब तक इस शांति योजना पर यूक्रेन की सहमति हासिल नहीं कर पाया है।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति हर हाल में पिछले 3 सालों से जारी जंग को खत्म कराना चाहते हैं। इसके लिए पिछले कुछ महीनों में कई बार रूस और यूक्रेन के राष्‍ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर चुके हैं।

