भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे ट्रंप! चीन और ब्राजील को भी महंगा पड़ेगा रूसी तेल

अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर 145 फीसदी तक टैक्स लगाया था, इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी सामान पर 125 फीसदी टैक्स लगा दिया। हालांकि, बाद में दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा था कि वे 90 दिनों के लिए अपने-अपने टैरिफ रोक देंगे और बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर टैक्स घटाकर 30 फीसदी कर दिया वहीं चीन ने अमेरिका से आने वाले सामान पर 10 फीसदी टैक्स वसूलने का फैसला किया।