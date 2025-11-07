ट्रंप का बड़ा ऐलान, अगले वर्ष करेंगे भारत का दौरा

Trump News in hindi : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए इस बात के संकेत दिए कि वे अगले वर्ष भारत का दौरा कर सकते हैं। हालांकि उनके दौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत के सवालों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत अच्छी चल रही है। उन्होंने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। वे पहले भी कई बार रूसी तेल को लेकर इस तरह का दावा कर चुके हैं हालांकि भारत इससे इनकार करता रहा है।

उन्होंने कहा कि मोदी मेरे मित्र हैं, और हम बात करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। हम इस पर विचार करेंगे, मैं जाऊंगा। अगले वर्ष भारत आने की अपनी योजना के बारे में उन्होंने कहा कि हां, ऐसा हो सकता है।

ट्रंप ने कहा कि मैंने जिन 8 युद्धों को समाप्त किया, उनमें से 5-6 टैरिफ के कारण थे। अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया, वे 2 परमाणु संपन्न राष्ट्र थे। 8 विमान मार गिराए गए। मैंने कहा, 'सुनो, अगर तुम लोग लड़ोगे, तो मैं तुम पर टैरिफ लगाऊंगा। और वे इससे खुश नहीं हुए और 24 घंटों के भीतर, मैंने युद्ध को समाप्त कर दिया। अगर मेरे पास टैरिफ नहीं होते, तो मैं युद्ध को समाप्त नहीं कर पाता।

गौरतलब है कि ट्रंप पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा मित्र बता चुके हैं। 2020 में ट्रंप ने भारत का दौरा किया था। उस समय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित ‘नमस्ते ट्रंप’ कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की जमकर तारीफ की थी। edited by : Nrapendra Gupta