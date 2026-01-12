Festival Posters

आखिर क्‍या है डोनाल्‍ड ट्रंप के वेनेजुएला का खुद को राष्‍ट्रपति घोषित करने के मायने?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 12 जनवरी 2026 (16:56 IST)
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President) घोषित करने और वहां हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के गहरे कूटनीतिक और आर्थिक मायने हैं। यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में एक अभूतपूर्व मोड़ है। ट्रंप का यह फैसला हर तरह से दुनिया पर कई तरह से असर डालेगा। जानते हैं आखिर क्‍या फर्क पडेगा वैश्‍विक स्‍तर पर।

वेनेजुएला पर पूरी तरह से अमेरिकी कंट्रोल : ट्रंप ने सोशल मीडिया (Truth Social) पर अपनी एक तस्वीर साझा की है जिसमें उन्हें वेनेजुएला का "इनकंबेंट" (पदस्थ) राष्ट्रपति दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब केवल किसी विपक्षी नेता का समर्थन नहीं कर रहा है, बल्कि वह वेनेजुएला के प्रशासनिक और सरकारी संचालन (Administration) में सीधी भूमिका निभा रहा है। ट्रंप का कहना है कि जब तक वहां "उचित और सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण" नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका ही देश को चलाएगा।

तेल संसाधनों पर अधिकार : वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ट्रंप की इस घोषणा का सबसे बड़ा आर्थिक पहलू 'तेल' है।

राजस्व नियंत्रण: ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से होने वाली आय पर 'राष्ट्रीय आपातकाल' घोषित कर उसे अमेरिकी नियंत्रण में ले लिया है।

बाजार पर प्रभाव: अमेरिका का लक्ष्य वहां से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल निकालकर बाजार भाव पर बेचना है, जिससे वैश्विक तेल कीमतों को नियंत्रित किया जा सके और अमेरिकी ऊर्जा हितों को साधा जा सके।

मादुरो के शासन का अंत : जनवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान निकोलस मादुरो को पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया है। ट्रंप द्वारा खुद को राष्ट्रपति घोषित करने का एक अर्थ यह भी है कि वे मादुरो की वैधता को पूरी तरह खत्म कर चुके हैं और अब वहां किसी भी पुराने शासन तंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे।

'मोनरो सिद्धांत' (Monroe Doctrine) की वापसी: यह कदम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की पुरानी नीति 'मोनरो सिद्धांत' की वापसी का संकेत है, जिसके तहत अमेरिका लैटिन अमेरिका में किसी भी बाहरी शक्ति (जैसे रूस या चीन) के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता और इस क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है।

कूटनीतिक अस्थिरता और कानूनी सवाल?
संप्रभुता का उल्लंघन: हालांकि आलोचक इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और किसी देश की संप्रभुता का खुला उल्लंघन मान रहे हैं।

क्‍या है दुनिया की प्रतिक्रिया: इससे अमेरिका के रूस, चीन और यहां तक कि कुछ लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं।

आंतरिक भ्रम: हालांकि वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है, लेकिन ट्रंप का खुद को राष्ट्रपति बताना यह दर्शाता है कि असली ताकत और फैसले लेने की शक्ति वर्तमान में वाशिंगटन के पास है। कुल मिलाकर ट्रंप की इस घोषणा का मतलब है कि वेनेजुएला अब प्रभावी रूप से अमेरिका के 'प्रोटेक्टोरेट' (संरक्षित राज्य) की तरह काम कर रहा है, जहां अमेरिका वहां के तेल, सुरक्षा और भविष्य की सरकार का फैसला खुद कर रहा है।
