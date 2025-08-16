ट्रंप का दावा, क्या भारत ने दिया पुतिन को बड़ा झटका?

ट्रंप ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक तेल ग्राहक खो दिया, जो भारत है, जो लगभग 40 प्रतिशत तेल का आयात कर रहा था। चीन, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत अधिक आयात कर रहा है… और अगर मैंने जो ‘द्वितीयक प्रतिबंध’ या ‘द्वितीयक शुल्क’ लगाया तो यह उनके लिए बहुत विनाशकारी होगा। अगर मुझे यह करना पड़ा, तो मैं करूंगा। शायद मुझे यह करना न पड़े।