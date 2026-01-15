rashifal-2026

ट्रंप का दावा, ईरान में अब नहीं होगी फांसी, इरफान सुल्तानी को राहत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (08:25 IST)
Donlad Trump news in Hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में फांसी की सजा दिए जाने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वहां हत्याएं भी थम गई हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी कहा है कि बुधवार या गुरुवार को कोई फांसी नहीं दी जानी है। बुधवार देर रात नॉर्वे स्थित मानवाधिकार समूह ने बताया कि इरफान सुल्तानी की फांसी टाल दी गई है।
 
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें 'विश्वसनीय सूत्रों' से पता चला है कि ईरान में हत्याएं रुक गई हैं। फांसी रुक गई है और अब कोई फांसी नहीं होगी। ALSO READ: ईरान ने दी अमेरिकी बेस पर हमले की धमकी, MEA ने कहा- भारतीय तुरंत छोड़ें देश
 
ट्रंप का यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब उन्होंने हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शन कर रहे ईरानियों से कहा है कि मदद आ रही है। ट्रंप ने कहा था कि उनका प्रशासन ईरानी सरकार के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। हालांकि, बयान को लेकर ट्रंप ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है कि अमेरिका किस तरह जवाब देगा।
 
पिछले दिनों ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दिए जाने का एलान किया था। सरकार ने 26 वर्षीय इरफ़ान सुल्तानी नामक शख्स को फांसी पर लटकाने का फैसला किया था। उसे कराज शहर में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
 
गौरतलब है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जबकि हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 
edited by : Nrapendra Gupta

