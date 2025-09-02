क्या दवाओं पर 200 फीसदी टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, क्या होगा असर?

Trump Tariff on Medicines : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप अब नए टैरिफ की प्‍लानिंग कर रहे हैं, वे दवा कंपनियों पर 200% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। अमेरिका में जेनेरिक दवाओं का बोलबाला है। इनके निर्माता ज्यादा मार्जिन पर काम नहीं करते। ऐेसे में उनके लिए बड़े टैरिफ को झेलना मुश्किल होगा।



इससे कई कंपनियां अमेरिकी टैरिफ देने के बजाए नए बाजार तलाशेगी। बताया जा रहा है कि इस टैरिफ लागू होने में 1 से डेढ़ साल का समय लग सकता है।

अगर अमेरिका में दवाओं पर टैरिफ लगता है, तो भारतीय दवा निर्माताओं को नुकसान हो सकता है और उनके निर्यात पर असर पड़ सकता है। अमेरिका में आयात होने वाला दवाई का लगभग आधा हिस्‍सा भारत से जाता है। हालांकि भारत के साथ ही चीन के दवा निर्माता भी इससे बुरी तरह प्रभावित होंगे।

दवा उद्योग पर असर: यदि दवा कंपनियों पर 200% टैरिफ लगाया जाता है, तो इससे अन्य देशों से अमेरिका जाने वाली दवाओं की कीमतें काफी बढ़ सकती हैं और आयात प्रभावित हो सकता है।



महंगा होगा मेडिकल इंश्योरेंस : दवाओं की कीमतें बढ़ने से अमेरिका में इलाज महंगा होगा। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस की लागत भी बढ़ेगी।

दवाओं की कमी : ट्रंप के इस कदम से अमेरिका में विदेशों से आने वाली दवाओं की सप्लाई पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इससे दुनिया के इस सबसे ताकतवर देश में दवाओं की कमी हो सकती है।

edited by : Nrapendra Gupta