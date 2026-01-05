Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रूसी तेल पर ट्रंप की धमकी, भारत पर और बढ़ा सकते हैं टैरिफ

Advertiesment
हमें फॉलो करें donald trump

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन/नई दिल्ली , सोमवार, 5 जनवरी 2026 (09:46 IST)
Trump Tariff threat to India : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। इससे भारत से अमेरिका जाने वाला सामान और महंगा हो जाएगा। ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर रूस पर दबाव डालना चाहते हैं। ALSO READ: ट्रंप की ग्रीनलैंड को धमकी से क्यों आया डेनमार्क को गु्स्सा, क्या बोलीं पीएम फ्रेडेरिकसन?
 
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, वे एक अच्छे इंसान हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था। मुझे खुश करना जरूरी था। वे ट्रेड करते हैं, और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं।
 
ट्रंप ने कुछ महीने पहले ही वादा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा। भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि ट्रंप और मोदी के बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी। ALSO READ: ट्रंप की ग्रीनलैंड को धमकी से क्यों आया डेनमार्क को गु्स्सा, क्या बोलीं पीएम फ्रेडेरिकसन?
 
ट्रंप का यह बयान उस समय सामने आया जब वह वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के अगले कदमों कर जानकारी दे रही है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच भी तेल एक अहम मुद्दा था।
 
गौरतलब है कि ट्रंप ने पहले ही भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा है। भारत पर भारी टैरिफ की वजह रूस से तेल खरीदी बताई गई थी। हालांकि इसके बाद भारत ने रूस से तेल खरीदी काफी कम कर दी है।
 
अमेरिका का आरोप है कि रूस को तेल से होने वाली कमाई यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रही है। रूसी तेल आयात को रोककर वह रूस युक्रेन के बीच युद्धविराम कराना चाहता है। 
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: मादुरो की आज अमेरिकी कोर्ट में पेशी, चलेगा नार्को टेरर का केस

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels