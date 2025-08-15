बातचीत के लिए क्यों तैयार हुए पुतिन, ट्रंप ने बताया भारत भी है एक एंगल

ट्रंप ने दावा कि जब उन्होंने भारत से कहा कि हम आपसे शुल्क लेंगे, क्योंकि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं तो इस स्थिति में उन्हें (भारत) रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि फिर उन्होंने (रूस ने) फोन किया और मिलना चाहा। हम देखेंगे कि इस मुलाकात से क्या होता है। लेकिन निश्चित रूप से जब आप अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक खो देते हैं, और शायद आप अपना पहला सबसे बड़ा ग्राहक भी खो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी भी एक भूमिका होगी।