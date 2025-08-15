Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बातचीत के लिए क्यों तैयार हुए पुतिन, ट्रंप ने बताया भारत भी है एक एंगल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Donald Trump and Putin talks
न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन , शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 (10:11 IST)
Trump Putin talks in Alaska: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूस से तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए शुल्क ने मास्को के वॉशिंगटन के साथ बैठक करने के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि अगर रूस ऐसा नहीं करता तो वह अपने 'दूसरे सबसे बड़े ग्राहक' को खो सकता था।
 
ट्रंप की यह टिप्पणी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में होने वाली उनकी बैठक से पहले आई है। उन्होंने बृहस्पतिवार को फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे लगता है कि हर चीज का असर होता है। ALSO READ: राजनाथ का ट्रंप पर तंज, वो सोचते हैं सबके बॉस हैं हम
 
भारत की वजह से तैयार हुआ रूस : ट्रंप ने दावा कि जब उन्होंने भारत से कहा कि हम आपसे शुल्क लेंगे, क्योंकि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं तो इस स्थिति में उन्हें (भारत) रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि फिर उन्होंने (रूस ने) फोन किया और मिलना चाहा। हम देखेंगे कि इस मुलाकात से क्या होता है। लेकिन निश्चित रूप से जब आप अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक खो देते हैं, और शायद आप अपना पहला सबसे बड़ा ग्राहक भी खो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी भी एक भूमिका होगी। ALSO READ: अब ट्रंप ने दी कम्प्यूटर चिप्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी
 
ट्रंप ने कहा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक था, और चीन के काफी करीब पहुंच रहा था। चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की शुल्क धमकी के बाद रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है और पूरी तरह से आर्थिक कारणों से खरीद जारी है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

GST: दीपावली पर देशवासियों को कौनसा तोहफा देने वाले हैं PM मोदी, ला‍लकिले से किया ऐलान

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels