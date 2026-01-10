Biodata Maker

ट्रंप ने बताया, वेनेजुएला का कितना तेल बेचेगा अमेरिका, किन लोगों को होगा फायदा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , शनिवार, 10 जनवरी 2026 (07:54 IST)
Trump on Venezuela oil : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि हम तय करेंगे कि कौन सी कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी। वेनेजुएला बहुत सफल होने वाला है और यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि हम तेल के मामले में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे।
 
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ज़रूरी क्षमता और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने के लिए हमारी बड़ी तेल कंपनियां कम से कम 100 बिलियन डॉलर खर्च कर रही हैं। ALSO READ: ट्रंप के सामने कागजी शेर साबित हुए पुतिन: परमाणु पनडुब्बी के बावजूद अमेरिका ने छीना रूसी तेल टैंकर
 
उन्होंने कहा कि वेनेजुएला भी इस बात पर सहमत हो गया है कि अमेरिका तुरंत 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू करेगा जो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं।
 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि सभी कंपनियां वेनेजुएला को फिर से पटरी पर लाने और उसकी अर्थव्यवस्था को बहाल करने में महत्वपूर्ण साझेदार होंगी, और अपनी कंपनी, अपने लोगों और अमेरिकी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दौलत पैदा करेंगी। ALSO READ: भारत पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे ट्रंप! चीन और ब्राजील को भी महंगा पड़ेगा रूसी तेल
 
गौरतलब है कि 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्‍ट्रपति निकोलस मादूरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर ड्रग तस्करी के आरोपों में न्यूयॉर्क की अदालत में मुकदमा चलाया जा रहा है। इसके बाद 7 जनवरी को वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर US नेवी ने किया कब्जा कर लिया था।
