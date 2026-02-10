Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Who is Shabana Mahmood : Epstein files से PM की कुर्सी खतरे में, क्या मुस्लिम महिला बनेगी प्रधानमंत्री

Advertiesment
हमें फॉलो करें Amid the ongoing turmoil in UK politics

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

लंदन , मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (17:44 IST)
ब्रिटिश राजनीति के गलियारों से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़े एक पुराने विवाद ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी हिला दी है। अपनी ही पार्टी के भीतर बगावत का सामना कर रहे स्टार्मर पर अब पद छोड़ने का भारी दबाव है। आलम यह है कि लेबर पार्टी के एक ताकतवर धड़े ने खुलेआम उनके इस्तीफे की मांग कर दी है।
ALSO READ: Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका
अब सवाल है कि क्या कीर स्टार्मर इस राजनीतिक चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे या ब्रिटेन को ऋषि सुनक के बाद एक और ऐतिहासिक नेतृत्व (शबाना महमूद के रूप में) मिलने वाला है? पूरी दुनिया की नजरें अब लंदन की हलचल पर टिकी हैं।
 

भरोसेमंद सिपहसालार ने छोड़ी कुर्सी

इस पूरे विवाद की जड़ें 'एपस्टीन फाइल्स' से जुड़ी हैं, जिसने डाउनिंग स्ट्रीट (पीएम आवास) में हड़कंप मचा दिया है। विवाद इतना गहरा गया कि स्टार्मर के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। मैकस्वीनी के इस्तीफे ने पीएम स्टार्मर को राजनीतिक रूप से अलग-थलग कर दिया है। हालांकि, तमाम दबावों के बावजूद स्टार्मर ने फिलहाल पद छोड़ने से साफ इनकार किया है।
ALSO READ: What is Phishing : सावधान! एक गलत क्लिक और बैंक खाता साफ: जानें क्या है 'फिशिंग' और कैसे बचें इस डिजिटल जाल से
मीडिया खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगाते ही उत्तराधिकारी के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। इस रेस में सबसे चौंकाने वाला और मजबूत नाम गृह मंत्री शबाना महमूद का सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी डगमगाते ही उत्तराधिकारी के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। 
 
मीडिया खबरों के मुताबिक इस रेस में सबसे चौंकाने वाला और मजबूत नाम गृह मंत्री शबाना महमूद का सामने आ रहा है। इसके अलावा वेस्ट स्ट्रीटिंग, जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं। पूर्व उपप्रधानमंत्री और लेबर पार्टी का बड़ा चेहरा अंगेला रेनर के नामों की चर्चा भी सियासी गलियारों में है। शबाना पहले से ही ब्रिटेन की पहली मुस्लिम महिला गृह मंत्री बनकर इतिहास रच चुकी हैं।

अगर मौजूदा संकट के बीच वह कमान संभालती हैं, तो वह ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री बनकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरेंगी। शबाना महमूद मूल रूप से कश्मीरी हैं और उनका परिवार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के मीरपुर से ताल्लुक रखता है।    Edited by: Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सूडान के अल फ़शर में हुई भयावह घटनाओं को टाला जा सकता था : मानवाधिकार उच्चायुक्त

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels