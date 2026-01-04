Biodata Maker

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद UNSC ने बुलाई आपात बैठक

हमें फॉलो करें UNSC calls emergency meeting after US attack on Venezuela

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, रविवार, 4 जनवरी 2026 (17:01 IST)
US attack on Venezuela case : वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक परिषद के अस्थाई सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थाई सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। खबरों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक के मुताबिक, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इस अभियान के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं।
 
खबरों के अनुसार, वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को आपातकालीन बैठक बुलाई है। यह बैठक परिषद के अस्थाई सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थाई सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और पूरे लैटिन अमेरिका की संप्रभुता पर हमला किया है 
ALSO READ: america venezuela conflict : वेनेजुएला में अमेरिकी एयरस्ट्राइक पर भारत का रिएक्शन, जानिए MEA ने क्या कहा
खबरों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक के मुताबिक, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इस अभियान के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, जिसके चलते हटाए गए राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया।
 
UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला के हालात पर गहरी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतरराष्ट्रीय कानून तोड़ने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का पालन करने की जरूरत पर जोर दिया। वेनेजुएला में, उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। गुटेरेस ने वेनेजुएला में मानवाधिकारों और कानून के शासन का पूर्ण सम्मान करते हुए समावेशी संवाद का आह्वान किया है।
ALSO READ: america venezuela conflict : डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के जोहरान ममदानी, वेनेजुएला पर हमले को बताया युद्ध कानून का उल्लंघन
राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन की तुलना ईरान के खिलाफ हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों से की, जिनमें परमाणु ठिकानों पर हमले शामिल थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अब अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन पर न्यूयॉर्क में नशीले पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चलाया गया है।
ALSO READ: US Strikes Venezuela : निकोलस मादुरो हेलीकॉप्टर से मैनहट्टन ले जाए गए, अमेरिका ने क्यों किया वेनेजुएला पर हमला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध मादक पदार्थों का एक प्रमुख स्रोत है। उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो को एक तानाशाह बताते हुए वेनेजुएला के राजनीतिक और सैन्य नेताओं को चेतावनी दी कि अगर वे विरोध करते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे।
