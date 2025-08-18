भारत को हथियार बेचना जोखिमभरा, व्हाइट हाउस के सलाहकार ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या दी सलाह



भारत पर लगाया था अतिरिक्त टैरिफ

नवारो ने ना सिर्फ रूसी क्रूड ऑइल खरीदने को लेकर भारत पर सख्ततम शब्दों में हमला बोला है, बल्कि उन्होंने भारत को "पुतिन की युद्ध मशीन को ऑक्सीजन देने वाला" देश करार दिया है। उनका आरोप है कि भारत, रूसी कच्चे तेल को खरीदकर उसे प्रोसेस करता है और फिर उच्च मूल्य वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है, जिससे आखिरकार मास्को को डॉलर मिलते हैं और उसका युद्ध लगातार जारी रहता है। इसके अलावा उन्होंने आशंका जताई है कि अमेरिका, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत को देता है, भारत उसे चीन और रूस जैसे देशों को सौंप सकता है।