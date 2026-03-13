shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






तेल संकट के बीच अमेरिका का यू-टर्न: दुनिया को 30 दिन तक रूसी तेल खरीदने की छूट

Advertiesment
oil crisis : US Allows Countries to Buy Russian Oil for 30 Days
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (11:58 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (12:52 IST)
google-news
US Allows Russian Oil Purchase : ईरान द्वारा तेल गैस में आग लगाने की धमकी से दुनियाभर के तेल बाजार में दहशत मच गई। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर मंडरा रहे संकट को देखते हुए अमेरिका ने दुनिया के सभी देशों को 30 दिनों के लिए रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी है।
 
स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान की सख्ती ने दुनिया के 20 फीसदी तेल सप्लाय को रोक दिया है। इससे दुनियाभर में क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ALSO READ: लड़ाई अमेरिका की, मुनाफा रूस का! मध्य-पूर्व संकट और वैश्विक तेल राजनीति का नया समीकरण
 

अमेरिका पर बढ़ता दबाव

जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, अमेरिका पर दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। तेल संकट के बीच अब अमेरिका ने अचानक रुख बदलते हुए दूसरे देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी मंजूरी देने का फैसला किया है। इससे पहले अमेरिका ने केवल भारत को ही रूस से कच्चा तेल खरीदने की इजाजत दी थी।
 
अमेरिका के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने और तेल की बढ़ती कीमतों को काबू में रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से पैदा हो रहे खतरे और अस्थिरता से भी निपटने की कोशिश कर रहा है।

रूस को ज्यादा फायदा नहीं होगा

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह फैसला सीमित समय के लिए है और इससे रूस को बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा, क्योंकि रूस को ऊर्जा से होने वाली ज्यादातर कमाई तेल के उत्पादन के समय लगने वाले टैक्स से मिलती है। 

सबसे बड़ा सप्लाई व्यवधान

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने इसे वैश्विक तेल बाजार के इतिहास का 'सबसे बड़ा सप्लाई व्यवधान' बताया है। स्थिति को संभालने के लिए सदस्य देशों ने अपने रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें 101 डॉलर पार पहुंच गया।
 
गौरतलब है कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच 14वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान भी पलटवार करने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Weather Update : बदला मौसम का मिजाज, यहां छाएंगे बादल, इन क्षेत्रों में गर्मी का कहर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels