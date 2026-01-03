rashifal-2026

अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, 7 धमाकों से दहली राजधानी, राष्‍ट्रपति ने लगाई इमरजेंसी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

काराकस , शनिवार, 3 जनवरी 2026 (14:19 IST)
Venezuela new in hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकस में 7 जोरदार धमाकों से हड़कंप मच गया। अमेरिका ने 6 मिलेट्री बेस को निशाना बनाया। सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला के राष्‍ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में इमरजेंसी का एलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका उनके देश के तेल पर कब्जा करना चाहता है।
 
स्थानीय समय के मुताबिक पहला धमाका रात करीब 1:50 बजे हुआ। इसके बाद लगातार 6 धमाकों की आवाज आई। राष्ट्रपति भवन के आसपास सायरन बजते रहे और टैंकों की गश्त शुरू कर दी गई।
 
धमाके काराकस के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक बड़े सैन्य अड्डे के पास हुए, जिससे इलाके की बिजली गुल हो गई। दोनों देशों के बीच पिछले कई दिनों से तनाव चरम पर था। हालांकि अमेरिका ने इस मामले में फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
इधर ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो अमेरिका वहां हमला कर देगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने उसे हद में रहने को कहा है। इधर सऊदी अरब और यूएई में भी तनाव चरम पर पहुंच गया है। रूस यूक्रेन युद्ध भी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पुतिन ने यूक्रेन पर उनके आवास पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। हालांकि सीआईए ने इस मामले में यूक्रेन को क्लीनचिट दे दी।

बाबा वेंगा ने भी 2026 में चीन, रूस और अमेरिका सहित दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव की भविष्यवाणी की थी। कुछ रिपोर्टों में ताइवान पर चीन के संभावित हमले और रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव का भी जिक्र है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। 
