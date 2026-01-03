अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया बड़ा सैन्य हमला, ट्रंप ने दावा किया - मादुरो और उनकी पत्नी गिरफ्तार!

US attacks Venezuela : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि अमेरिकी सेनाओं ने वेनेजुएला पर "बड़े पैमाने पर हमला" किया है। ट्रंप के अनुसार, इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया जा रहा है। ALSO READ: अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला, 7 धमाकों से दहली राजधानी, राष्‍ट्रपति ने लगाई इमरजेंसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि अमेरिकी सेनाओं ने वेनेजुएला पर "बड़े पैमाने पर हमला" किया है। ट्रंप के अनुसार, इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया जा रहा है।

ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक बड़ा हमला किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें देश से बाहर उड़ाया जा रहा है।"

BREAKING: President #Trump says US captured #Venezuelan President Maduro and his wife. pic.twitter.com/pSMy4M0dA9 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 3, 2026 व्हाइट हाउस ने इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमले की मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस ने इस सैन्य कार्रवाई की पुष्टि की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही वेनेजुएला के अंदर सैन्य ठिकानों पर हमले की मंजूरी दी थी।

काराकास में धमाकों की आवाजें और संघर्ष की खबरें: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सुबह के शुरुआती घंटों में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। कई सैन्य ठिकानों से धुआं उठता दिखा, जिसमें ला कार्लोटा एयर बेस और फुएर्ते तिउना मिलिट्री कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने कम उड़ान भरते विमानों की आवाजें सुनीं।

मादुरो सरकार ने अमेरिका पर "गंभीर सैन्य आक्रमण" का आरोप लगाया है और पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज ने कहा कि अमेरिकी हमलों में नागरिक और सैन्य इलाकों को निशाना बनाया गया। सरकार ने लोगों से सड़कों पर उतरकर इस "साम्राज्यवादी हमले" का विरोध करने की अपील की है।

कुछ रिपोर्ट्स में काराकास में सड़क पर लड़ाई शुरू होने की खबरें हैं। मादुरो शासन के अनुसार, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस राजधानी में कई जगहों पर सक्रिय हैं और संघर्ष चल रहा है। अमेरिकी जमीनी सैनिक और वायुसेना के एसेट्स काराकास के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं।

ट्रंप प्रशासन लंबे समय से मादुरो पर ड्रग तस्करी और कार्टेल्स से जुड़े होने का आरोप लगा रहा है। पिछले महीनों में अमेरिका ने वेनेजुएला के तटों के पास कई नावों पर हमले किए थे। यह हमला उस दबाव अभियान की पराकाष्ठा माना जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्यूबा ने इसे "आपराधिक हमला" बताया है, जबकि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र की तत्काल बैठक की मांग की है। यह स्थिति तेजी से बदल रही है। ट्रंप ने मार-ए-लागो से सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की है। अधिक अपडेट के लिए बने रहें।

