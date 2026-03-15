भारत सहित दुनिया के देशों के आगे गिड़गिड़ा रहा अमेरिका, ईरान बोला- रूस से तेल खरीदने की मांग रहा भीख

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को अमेरिका पर रूसी कच्चे तेल को लेकर पाखंड करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब उन्हीं देशों से तेल खरीदने के लिए भीख मांग रहा जिनसे पहले यह तेल रोकने की कोशिश की थी।

अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका ने महीनों तक भारत पर दबाव डाला ताकि वह रूसी तेल का आयात बंद करे, लेकिन अब वैश्विक ऊर्जा बाजारों में इरान के साथ संघर्ष के कारण कीमतों के बढ़ने पर यह देश तेल खरीदने के लिए अन्य देशों को प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने यूरोपीय सरकारों पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने रूस के खिलाफ अमेरिकी समर्थन पाने के लिए इरान के खिलाफ 'अवैध युद्ध' का समर्थन किया। अराघची ने कहा कि यूरोप ने सोचा कि इरान के खिलाफ अवैध युद्ध का समर्थन करने से अमेरिका का रूस के खिलाफ समर्थन मिलेगा। यह हास्यास्पद है।