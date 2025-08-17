मेलानिया ट्रंप का पुतिन को पत्र, बच्चों को लेकर क्या कहा?

Melania Trump letter to Putin : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नाम एक पत्र लिखा और उनसे प्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन में शांति का अनुरोध किया। मेलानिया ट्रंप के इस पत्र में यूक्रेन का नाम नहीं लिया गया लेकिन पुतिन से बच्चों और उनकी उस मासूमियत के बारे में विचार करने की अपील की गई जो भौगोलिक सीमाओं, सरकार और विचारधारा से परे है।
अमेरिकी प्रथम महिला ने अपने पत्र में संघर्ष का उल्लेख सीधे तौर पर नहीं किया बस पुतिन से इतना कहा कि वे अपने प्रयास से उन बच्चों की हंसी वापस ला सकते हैं जो इस संघर्ष में फंस गए हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि इन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करके आप न सिर्फ रूस की बल्कि पूरी मानवता की सेवा करेंगे।
इस पत्र की एक प्रति सबसे पहले ‘फॉक्स न्यूज डिजिटल’ को मिली और बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थकों जिनमें अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी भी शामिल हैं, ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मेलानिया ट्रंप ने कहा कि पुतिन केवल कलम से ही इन बच्चों की मदद कर सकते हैं।
ऐसे आरोप हैं कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन से बच्चों को पकड़कर रूस ले जाया गया है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। (भाषा)
