अमेरिका में वीजा संकट गहराया, अक्टूबर 2026 तक टले इंटरव्यू, हजारों भारतीयों की मुश्किलें बढ़ीं

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

वॉशिंगटन , शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (09:49 IST)
US Visa Crisis : अमेरिका में वीजा संकट गहराता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने सभी एच-1बी इंटरव्यू और एच 4 वीजा अक्टूबर 2026 तक स्थगित कर दिए हैं। इस फैसले से हजारों भारतीय आवेदकों की चिंता बढ़ गई है। भारत आए पेशेवर भी अमेरिका लौट नहीं पा रहे हैं। 
 
पहले इन इंटरव्यू को दिसंबर, 2025 से मार्च, 2026 तक टाल दिया गया था। लेकिन अब उन्हें भी अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अचानक अपॉइंटमेंट रद्द होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। उनके पास अक्टूबर तक इंतजार के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है।
 
बताया जा रहा है कि वीजा प्रक्रिया में देरी की मुख्य वजह सोशल मीडिया स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया जाना है। वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की अब गहन जांच हो रही है। इस अतिरिक्त जांच में ज्यादा समय लग रहा है, इससे वीजा निष्पादन की रफ्तार धीमी हो गई है। 
 
इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन भारतीय पेशेवरों पर पड़ा है, जो अमेरिका में नौकरी कर रहे थे और वीजा नवीनीकरण के लिए भारत आए हुए हैं। फिलहाल यह साफ नहीं है कि वीजा इंटरव्यू की प्रक्रिया कब सामान्य होगी? 
 
गौरतलब है कि एच-1बी वीजा का इस्तेमाल कंपनियां विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में नौकरी देने के लिए करती हैं, जिनमें बड़ी संख्या भारतीयों की होती है। सितंबर 2025 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए आवेदकों के लिए H1-B वीजा की फीस को बढ़ाकर 1 लाख डॉलर कर दिया था। रुपए की कमजोरी के चलते भारतीयों को इसके लिए फिलहाल 91 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। 
